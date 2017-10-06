Саратов, 6 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе распоряжением правительства РФ средства на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения получат пять регионов. Саратовская область получит максимальную поддержку — 750 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Дорога

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений Самарской области выделено 87 млн рублей, Пензенской — 89,7 млн.

На осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития РФ проектов Самарской области предоставлено 400 млн рублей, Саратовской — 750 млн, Мордовии — 300 млн, Оренбургской области — 500 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ от 4 октября в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» между регионами распределены межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей. Средства предусмотрены на развитие автотранспортной системы, на крупные приоритетные для страны объекты, на увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования, а также на реконструкцию и ремонт.

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