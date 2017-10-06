Пекин, 6 октября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Центральное бюро компиляции и перевода при Госсовете КНР сообщило о публикации расширенного собрания работ главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ильич Ленин

В сообщении бюро отмечается, что 60-томное собрание представляет собой обновленную версию второй публикации трудов Ленина в Китае, которая пришлась на 1980-е годы. Работы теоретика марксизма были полностью переведены на китайских язык и изданы многотысячным тиражом, пишет «Чжунго жибао».

Отмечается, что новая версия содержит более 33 млн китайских иероглифов. Работы по переводу трудов Ленина начались в КНР в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Северная Осетия может быть включена в туристический проект под названием «Красный маршрут». Гранд-тур создается специально для туристов из Китая и посвящен личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина.