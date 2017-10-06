Калуга, 6 октября, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В калужской Жиздре вынесли приговор по уголовному делу о незаконном хранении боевой осколочной гранаты, в результате взрыва которой погиб ребенок. Как сообщил 6 октября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жиздринского района Калужской области Сергей Марченков, 65-летний местный житель получил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении осколочной гранаты Ф-1 и в причинении смерти несовершеннолетнему по неосторожности (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 109 УК РФ). Установлено, что гранату он нашёл в лесу около села Коллективизатор Жиздринского района. Опасную находку пожилой пенсионер хранил в гараже рядом со своим домом в городе Жиздра, где её и обнаружили местные подростки.

В результате неумелого обращения со взрывным устройством 7 июля 2017 года произошел взрыв, жертвой которого стал 13-летний ребенок. Мальчик скончался на месте происшествия. Ещё двое детей 13-ти и 10-ти лет получили незначительные повреждения.

Суд, принимая во внимание то, что ранее владелец гранаты к уголовной ответственности ранее не привлекался назначил ему минимальное наказание.

Напомним, во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов на территории Калужской области шли ожесточённые бои с немецкими войсками, после которых осталось неутилизированным множество оружия и снарядов. Некоторые жители региона до сих пор активно занимаются незаконным сбором боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, ведя раскопки в местах боевых действий.