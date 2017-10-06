Барнаул, 6 октября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Есть у алтайских коммунистов такая «примета»: раз время к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции движется, значит, еще какой-нибудь памятник вождю отыщется, а то — и не одному. К примеру, прошлой осенью барнаулец Андрей Кузнецов откопал в лесу бетонный памятник «отцу всех времён и народов» Сталину.

Вести-Алтай Бюст Ленина, установленный в п. Алтайское

«Это наша память, это наша история! Какая бы она ни была, ее надо принять. И не зря этот памятник я нашел, потому что так и должно быть!» — отмечал тогда Андрей Кузнецов.

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А в «революционный» октябрь 2017 года в Алтайском районе настоящий «ленинский бум» начался. О том, что местные активисты начали разыскивать и восстанавливать памятники вождю мирового пролетариата, сообщают «Вести-Алтай».

Один из гранитных бюстов Ленину нашёлся у жительницы поселка Алтайское Лидии Иноземцевой. Еще с советских времён она хранила его в огороде, установив между кабачками и капустой. Говорит, что найден он был на помойке в щебёнке, где памятники делали. Расставаться с приобретением женщина не захотела даже за 10 тысяч рублей, которые ей предлагал коллекционер, но к 100-летию со дня Октябрьской революции пенсионерка проявила сознательность: под напором местных коммунистов, которые дали почти вдвое больше, не выдержала. Бюст в итоге водрузили на улице Маркса, прямо напротив музея.

Вести-Алтай Бюст Ленина, установленный в п. Алтайское

А в амбаре другого жителя поселка — Владимира Безрукова — как оказалось, вот уже 26 лет квартирует другой, металлический Ленин — с искорёженным ликом, но гордо смотрящий в светлое будущее. Мужчина до сих пор вспоминает, как в 1991 году в совхозе решили памятник спрятать.

«Началась перестройка, гонения. И тогда правление совхоза «Мичуринец» решило убрать его, чтобы не разбили этот памятник», — пояснил Владимир Безруков.

Вести-Алтай Памятник Ленину, хранящийся в амбаре жителя п. Алтайское

Кстати, критик Лев Данилкин, чья работа «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» была признана «Книгой года», считает, что, рассуждая о Ленине сейчас, не стоит лепить оценочные суждения — «красный палач» или «самый человечный из людей», а показывать логику ситуаций.

«Нужно отслеживать интеллектуальную траекторию героя не в моральной пустыне, где только два полюса — «хорошо» и «плохо», а на карте реальной местности. Вот только так можно понять, кто такой Ленин», — рассказал в интервью ИА REGNUM Лев Данилкин.

По его признанию, Ленину можно доверять во всем, что связано с понятием революция. «Он про это знал все — возникает, когда складывается революционная ситуация: верхи не могут, а низы не хотят. Много где есть не просто несправедливость, но — коренные противоречия, которые рано или поздно заставят ситуацию трансформироваться. Совет Ленина — если хочешь перевернуть мир (ну или по крайней мере знать наперед, где он может перевернуться и превратиться в свою противоположность) — ищи различия в том, что всем остальным кажется цельным и однообразным», — отмечал в интервью критик.

Но сосчитать, сколько всего памятников великому революционеру было установлено в России, практически невозможно. Никакой статистики об этом все советские годы не велось, справочные издания, посвящённые объектам истории и культуры, крайне неполны, информация о памятниках в регионах централизованно не собиралась. Однако, по самым приблизительным подсчетам, их было не менее 7000. Большие и маленькие, сидящие и идущие, гранитные и бронзовые — сотни и тысячи Ильичей проникли в каждый уголок нашей большой Родины.

Так что у коммунистов, можно сказать, непочатый край работы.