Волгоград, 6 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Жители Волгограда получили возможность лучше узнать историю своей страны. В городе-герое на Волге начал работу мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», на строительство которого потребовалось меньше года. Торжественная церемония открытия прошла в День учителя. Первыми интерактивные экспозиции музея смогли увидеть педагоги и молодежь, передаёт ИА REGNUM 6 октября.

Volgograd.ru Открытие музея «Россия — моя история» в Волгограде

История страны и региона представлена в просторном современном здании, площадь которого 7 тыс. кв. м, с помощью самых передовых технологий — здесь смонтировано 300 видеопроекторов, интерактивных столов и панелей. Предметный ряд экспонатов в новом музее заменили сенсорные экраны и лайтбоксы. Выставочная зона поделена на четыре больших сектора: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история. 1945−2016 годы». Широко представлен и региональный краеведческий компонент, над которым трудились волгоградские ученые. Это настоящий «живой» учебник истории, который будет интересен жителям и гостям региона.

Volgograd.ru Торжества

Экспозиция формировалась на основе материалов крупнейших в стране архивов и книгохранилищ. Научное консультирование осуществляли эксперты Института российской истории РАН. Качество контента музея уже отметили педагоги, ученые, эксперты.

«Интерактивный, мультимедийный проект «Россия — моя история» позволит по-новому взглянуть на богатейшее героическое, культурное наследие своей области, прикоснуться к своим духовным корням и истокам, ратным и трудовым страницам исторической летописи страны, почувствовать личную сопричастность к судьбе Отечества», — говорится в правительственной телеграмме первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, адресованной жителям Волгограда.

Привлекательнее для времяпрепровождения стала и территория вокруг мультимедийного исторического парка. Здесь появились площадки для прогулок и активного отдыха горожан, «сухой» фонтан, спортивная и детская площадки. Эксперты отмечают, что волгоградский центр «Россия — моя история» уже приобрёл неофициальный статус «самого красивого объекта» из-за своего расположения и использованных проектных решений. Здание украшено декоративными панелями, выполненными в стиле тематических садов «Узоры России».

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Застройка поймы реки Царица: третьей попытки не потребовалось

В ближайшие три дня посетить музей все желающие смогут бесплатно. Также для волгоградцев и гостей города будут работать уличные концертные площадки, подготовлена развлекательная программа.

Посещение музей в эти выходные себе запланировали уже десятки волгоградцев.

«Отлично, в субботу обязательно схожу! Спасибо за такую возможность. Долго ждал, теперь вот этот момент, Красноармейский, подтягивайся», — делится горожанин.

Как сообщало ИА REGNUM, культурный, патриотический и образовательный проект такого уровня реализован в Волгоградской области впервые. Аукцион по строительству нового культурного объекта, заказчиком которого выступила некоммерческая организация Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», выиграла компания ОАО «Приволжстрансстрой». Строительство музея началось в январе 2017 года. В середине мая на объекте побывала инспекция государственного строительного надзора. Сотрудники ведомства взяли документацию на проверку.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено в конце сентября. Все строительные работы, как подчеркнул губернатор Волгоградской области, были завершены вовремя. Территория вокруг музея уже приведена в порядок, в настоящее время начат второй этап благоустройства, причем начат досрочно. Завершить его планируется не до 1 декабря, как было определено ранее, а до 1 ноября. Такую задачу поставил глава региона. Но и на этом работы в пойме реки Царица не завершатся. Предстоит ещё комплексное благоустройство всей этой территории.

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Массовым митинг против застройки поймы реки Царица не получился

Напомним, в сентябре на общественных слушаниях жители региона поддержали проект по застройке поймы реки Царица. Планируется, что вся территория будет разделена на три зоны: культурную с музеем истории России, зону тихого отдыха и зону развлечений. Здесь будут построены три гостиницы, аквапарк на 750 мест и дельфинарий, дендрарий, детский парк, появятся прогулочные зоны. Однако не все согласны с таким решением местных властей. Против застройки поймы выступили активисты под предводительством руководителя общественного движения «РОД» «Закон и право — общество и власть» Александра Малякина. Неравнодушные граждане уже выходили на митинг, который, правда, собрал не более 10 человек. Но отказываться от борьбы активисты не намерены. Они продолжат выступать за сохранение естественного природного парка поймы.