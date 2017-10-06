Владивосток, 6 октября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке не считают необходимым продлевать выплату пособий по уходу за ребёнком до семи лет, но инициативу выступивших с такими предложением депутатов, тем не менее, считают важной. Мнение о том, что действительно актуальны эти пособия до трёх лет, корреспонденту ИА REGNUM высказала председатель общественной организации многодетных семей Приморского края Ирина Медведева.

Фирс Журавлёв. Дети нищие

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Она отмечает, что вопрос нехватки мест в детских садах стоит наиболее остро в ясельных группах для детей до двух лет, при этом размер пособия по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет составляет 60 рублей.

«На эти деньги ни няню не найдёшь, ни ребёнка не прокормишь. А детки маленькие, найти им места в яслях сложно, но пособие выплачивается только до 1,5 лет. Поэтому есть смысл продлить такие выплаты до достижения ребёнком трёхлетнего возраста», — пояснила общественница.

Но поддержат ли депутаты такую инициативу, судить очень трудно, также отметила она.

По словам Ирины Медведевой, нехватки мест для детей от трёх лет во Владивостоке не наблюдается, так как предусмотрены компенсационные выплаты родителям, которые водят ребёнка в частный детский сад.

Напомним, по информации «Российской газеты» продлить выплату пособия по уходу за ребёнком до семи лет тем, кому не нашлось места в дошкольном учреждении, предложили депутаты Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») и Сергей Катасонов (ЛДПР). Они констатировали, что наиболее острой остается проблема обеспечения детей раннего возраста местами в ясельных группах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году продлить до трёхлетнего возраста выплату пособий по уходу за ребенком, которые выплачиваются до достижения ребенком 1,5 лет, предлагали депутаты ЛДПР. Они также предлагали установить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в объеме одного МРОТ, минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими детьми — двух МРОТ, но инициатива не была поддержана.