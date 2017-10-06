Нью-Йорк, США, 6 октября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Телеканал Netflix и компания Marvel приняли решение о том, что павильон их проекта «Каратель» не будет открыт на мероприятии New York Comic-Con, об этом 5 октября сообщило издание Mashable.

«Каратель» Marvel

Компании выпустили совместное заявление, в котором сообщили о том, что приняли подобное решение из-за трагедии, произошедшей в Лас-Вегасе.

«Нас ошеломил и опечалил бессмысленный акт, произошедший на этой неделе в Лас-Вегасе, — говорится в заявлении компаний, — после подробного обсуждения Netflix и Marvel решили, что «Каратель» Marvel не будет участвовать в New York Comic-Con.

Сообщается также, что отменено мероприятие в Париже, в рамках которого должен был пройти предварительный просмотр «Карателя», оно было запланировано на 7 октября 2017 года

Напомним, сериал «Каратель», который Marvel производит совместно с Netflix, рассказывает о беспощадном герое, использующем огнестрельное оружие, впервые этот персонаж появился в комиксах Marvel более 42 лет назад.

2 октября 2017 года около казино Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе мужчина расстрелял толпу, в результате погибли более 50 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести. Преступником оказался 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок.