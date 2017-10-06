Москва, 6 октября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В России второй месяц подряд сохраняется дефляция. Так, в августе 2017 года потребительские цены снизились на 0,5%, в сентябре — на 0,1%. С начала 2017 года инфляция составила 1,7%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефляция

В сентябре цены на товары и услуги подешевели на 0,1−0,7%, на продукты питания — на 0,2−2,0%. Снижение цен произошло в 55 субъектах РФ.

В 13 регионах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,1% и более.

Цены на продовольственные товары существенно снизились из-за удешевления плодоовощной продукции.

Так, цены на лук снизились на 21,7%, картофель — на 18,9%, морковь — на 18,4%, капусту белокочанную, свеклу, виноград, яблоки — на 7,8−16,6%. Одновременно цены на лимоны увеличились на 4,6%, бананы — на 4,3%, огурцы — на 1,3%, апельсины — на 0,5%.

Также на 3,7% снизились цены на гречку, на горох и фасоль — на 1,0%. При этом рис и пшено стали стоить дороже на 0,3%.

На 1,1% стала дешевле рыба живая и охлажденная. Одновременно на 0,7−1,7% выросли цены на рыбу охлажденную и мороженую.

Среди видов непродовольственных товаров в сентябре существенно подорожало газовое моторное топливо — на 6,2%.

Заметный рост цен отмечался на некоторые виды одежды и обуви осенне-зимнего ассортимента. Так, отдельные виды обуви для детей и взрослых, женской и детской одежды, трикотажных изделий стали дороже на 0,8−1,6%.

Также на 2,4% выросли цены на уголь, на 0,8−1,7% — на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, флеш-накопители USB, ранцы, рюкзаки для школьников, дрова, отдельные виды строительных материалов (доски обрезные).

Снижение цен отмечалось на большинство видов медицинских товаров.

Читайте также: В России дефляция сохраняется второй месяц подряд

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России в августе 2017 снизились на 0,5%, что стало рекордным показателем дефляции за всю историю наблюдений. За восемь цены выросли на 1,8%.

Напомним, по прогнозам МЭР, в годовом выражении инфляция замедлится до 3,1−3,2%.

Читайте также: Росстат зафиксировал рекордный показатель дефляции в России