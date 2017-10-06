Эр-Рияд, 6 октября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, осуществляющая военную операцию в Йемене, помещена ООН в черный список, сообщает 6 октября GeoTV.

ИА REGNUM Флаг ООН

Эр-Рияд обвиняется правозащитниками в убийстве детей на территории, раздираемого гражданской войной, Йемена. Большинство из них гибнет в результате ударов авиации Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш принял решение добавить коалицию в ежегодный список позора.

«В Йемене действия коалиции по восстановлению легитимности в стране, объективно привели к убийствам и искалечению детей», — говорится в заявлении ООН, к которому прилагается черный список.

По данным правозащитников, за 2016 год Саудовская Аравия убила в Йемене 683 ребенка, также было зафиксировано 38 случаев атак на школы и больницы.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается несколько лет, с 2015 года в конфликт вмешалась Саудовская Аравия. Действия Эр-Рияда, в основном, заключаются в авиаударах по объектам противника, зачастую в них гибнут мирные граждане.