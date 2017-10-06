Москва, 6 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» будет бороться за звание «Лучшего фильма на иностранном языке» на кинопремии «Оскар», сообщили 5 октября в Американской академии кинематографических искусств и наук.

Нелюбовь. Постер

Отмечается, что в этот раз в номинации будут участвовать 92 страны. В прошлом году за «Оскар» боролись 85 картин.

Вручение наград состоится 4 марта 2018 года на 90-й ежегодной церемонии. Пять картин, выдвинутых на премию в каждой номинации, объявят 23 января.

Россию на конкурсе представит фильм «Нелюбовь». Мировая премьера ленты состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. Картина завоевала приз жюри.

На международном кинофестивале в Мюнхене «нелюбовь» завоевала главный приз.

Фильм рассказывает о разводе супружеской пары. За личными проблемами она забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который, не выдержав напряжения, убегает из дома.