



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Решение президента Украины Петра Порошенко внести в Верховную раду законопроект, ужесточающий правила получения украинского гражданства и вводящий новые основания для лишения его, создает новый серьезный конфликт на линии Киев — Будапешт. Ряд изданий сделали акцент на то, что инициатива президента бьет по крымчанам. Как говорится в тексте законопроекта, «основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства РФ в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», если эти граждане голосовали на выборах, организованных российскими властями. Однако поправки не относятся исключительно к российским гражданам, проживающим в Крыму, речь идет об «иностранном государстве» в принципе.

Помимо того, лишение гражданства допускается в случае «использования совершеннолетним лицом, которое приобрело гражданство Украины» паспорта иностранного государства на территории Украины, во время выезда из Украины или въезда на Украину. Как говорится в пояснительной записке за подписью руководителя администрации президента Украины Алексея Днепрова, «на сегодня является чрезвычайно актуальной проблема относительно двойного гражданства на Украине… действенный механизм предотвращения возникновения случаев двойного гражданства на законодательном уровне отсутствует». И это уже затрагивает не одних лишь крымчан. Так, на днях буковинские пограничники сообщили о «существенном росте» попыток пересечения границы гражданами Украины с паспортами Румынии и Молдавии. Пока что за это пограничники привлекают таких граждан к административной ответственности. После одобрения поправок в закон о гражданстве Украины последствия могут быть куда суровее.

Другой вопрос, что Киев может дать команду силовым ведомствам судить обладателей румынских и молдавских паспортов со снисхождением, ведь с Бухарестом и Кишиневом особых проблем нет. Зато они есть в отношениях с Венгрией, которая системно атакует украинские власти, обвиняя их в притеснениях венгерского меньшинства в Закарпатской области, и препятствует интеграции Украины с Европейским союзом и НАТО. Серьезное предупреждение Будапешту сделал в интервью Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Заметим, что беседа транслировалась уже после того, как Порошенко сообщил о запланированных нововведениях. Соответственно, реплики украинского дипломата можно расценивать как «сигналы». А они по своему тону и смыслу балансировали на грани дипломатического хамства и агрессии.

Zsolt Kristaly Флаг Венгрии

Во-первых, Боднар поставил под сомнение суверенитет Венгрии, «объяснив» ее действия в отношении Украины, Европы и НАТО давлением России: «Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить… Я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет». Во-вторых, связал венгерско-украинские отношения исключительно с предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана и его партии Fidesz: «Орбан получил высокую поддержку общественности (на выборах — Радио Свобода). Это говорит о том, что он умело проводит свою политику внутри страны, в том числе используя политически тематику национальных меньшинств». Наконец, в-третьих, от заместителя главы МИД Украины прозвучали открытые угрозы. Он заявил, что для Венгрии безопасность украинских венгров «должна была быть ключевым интересом», а затем добавил: «Я не думаю, что Будапешт заинтересован в ухудшении отношений с Украиной, имея здесь такую большую общину».

По сути, это прямой намек на то, что украинские венгры в Закарпатье рассматриваются Киевом как своего рода заложники, которым может быть плохо, если венгерские власти будут и дальше ставить палки в колеса отношений Украины с Евросоюзом и НАТО. Учитывая, как безжалостно украинские власти относятся к своим же гражданам в Донецке и Луганске, нет оснований полагать, что с закарпатскими венграми будут церемониться. Помимо того, в данном случае просматривается удар и лично по самому Орбану. Напомним, что 16 апреля в Европейском парламенте выступила евродепутат Андрея Бочкор, сама родом из Закарпатья, обладатель гражданства Украины и Венгрии. Она поздравила с победой на парламентских выборах партию Fidesz, назвав ее победой и закарпатских венгров.

По словам Бочкор, правительство Орбана «стремится сохранить венгерскую идентичность, язык и культуру в Венгрии и на зарубежных венгерских территориях». Она подчеркнула, что с 2014 года на территории Закарпатья произошло более 180 актов, направленных против 150-тысячной венгерской общины. Вспомнила об украинском законе об образовании и о полувоенных организациях, которые регулярно маршируют по улицам городов, запугивая венгров. «Только Венгрия услышала голос закарпатских венгров и выступила в их поддержку, — подчеркнула депутат. — В то время, как правозащитные организации и Евросоюз молчали… Поэтому для венгров Закарпатья было важно, чтобы в Венгрии осталось правительство, которое встает и защищает небольшую венгерскую общину!».

Vedran.b Венгры

Если Киев начнет предпринимать действия против венгров в Закарпатье, пойдет на громкие шаги, например, лишит Бочкор гражданства Украины, а Будапешт не сможет остановить украинские власти, это подорвет репутацию и имидж премьера Орбана. Чем он ответит? Венгрия и ранее выступала с инициативой ввести в районы компактного проживания украинских венгров наблюдателей ОБСЕ, чтобы предотвратить потенциальный конфликт. Киев выступает против этого, равно как категорически отказывается даже обсуждать предложение о создании венгерской автономии на Украине. В такой ситуации Будапешту нужно создавать международную коалицию по оказанию давления на украинские власти, привлекая всех возможных союзников.