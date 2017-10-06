Киев, 6 октября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Переданный в Вашингтон список вооружений, которые Украина хотела бы получить от США, включает противотанковые системы, средства воздушной разведки, системы радиоэлектронной борьбы, передает 5 октября телеканал «112» со ссылкой на начальника генштаба Украины Виктора Муженко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Он пояснил, что необходимые переговоры о поставке вооружений уже проведены и сейчас политическое решение вопроса зависит от Вашингтона. Муженко допустил, что получить военную помощь от США могут помешать некие разговоры о взрывах на складах в Калиновке. По его мнению, диверсию могли устроить силы, которые не хотят поставок американских вооружений на Украину.

Полученная от Муженко информация указывает на то, что Украина окончательно запуталась, какое вооружение хотела бы получить от США.

Напомним, 22 сентября, после встречи с президентом США Дональдом Трампом в эфире Fox Business выступил президент Украины Петр Порошенко. Он сообщил, что украинская сторона не получает «ничего ни от кого в мире, никакого летального оружия» и что противотанковые комплексы Javelin в страну поставляться не будут.

«Мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы», — сказал тогда Порошенко, подчеркнув, что Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба президента Украины распространила информацию, согласно которой глава государства подписал тайный указ о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.

С учетом сказанного Муженко можно заключить, что Украина и дальше намерена добиваться поставок летального вооружения. Однако, учитывая договоренности с Трампом, военные скорее проявляют веру и надежду на благополучное решение вопроса, чем твердое представление.

Напомним, что в США не существует однозначного отношения к вопросу поставки вооружений на Украину. 19 сентября законодательное решение по этому поводу принял американский сенат, и его поддержал Пентагон. Однако окончательное решение в вопросе принимает лично Трамп, который на встрече с Порошенко ясно дал понять, что максимум, на который могут рассчитывать украинцы — средства радиоэлектронной борьбы.