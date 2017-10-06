Москва, 6 октября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года российской компании «АвтоВАЗ» удалось продать 28 263 автомобиля, что на 23,8% больше, чем в сентябре 2016-го, об этом 5 сентября сообщило агентство «Автостат».

LADA

С января по сентябрь 2017 года российский автопроизводитель реализовал 221 207 машин, рост продаж относительно аналогичного периода 2016 года — 16,5%.

Самой продаваемой моделью компании остается LADA Granta, за девять месяцев 2017 года было продано 67 702 этих автомобилей, рост продаж — 6,4%.

На втором месте во внутреннем рейтинге продаж — LADA Vesta, за обозначенный период компании удалось реализовать 54 641экземпляров этой модели.

Эксперты отмечают, что самые большие темпы роста продаж продолжает показывать внедорожник LADA XRAY, в сентябре продажи кроссовера выросли на 87,2% и составили 3175 ед. Общий рост продаж за 9 месяцев 2017 года — 81,3%, с начала 2017 года продано 23 976 машин.

Напомним, в октябре 2017 года компания «АвтоВАЗ» изменила свою скидочную политику, компания отказалась от участия в программе утилизации старых автомобилей, теперь не выйдет получить скидку при сдаче старого авто в утилизацию. Также компания убрала седан LADA Vesta из программы trade-in.