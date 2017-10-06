Москва, 6 октября, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Менее чем за двое суток в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Отмечается, что менее чем за 36 часов в столице выпало 13 мм осадков.

«Это около 22% месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм», — сказали в Гидрометцентре, уточнив, что это данные с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

В пятницу, 6 октября, прирост осадков составит до 10 мм. В субботу может выпасть около 3 мм осадков. По сообщениям синоптиков, до конца недели в Москве может выпасть более 40% месячной нормы осадков.

Температура воздуха 6 октября поднимется до +9…+11 градусов. Ветер местами сильный, порывы до 10 м/с.

Ранее в Центре организации дорожного движения призвали московских автомобилистов не пользоваться личным транспортом из-за непогоды. В ЦОДД объяснили, что из-за дождя, тумана и ограниченной видимости загруженность дорог может достигать 9 баллов.