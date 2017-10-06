Киев, 6 октября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Киев не позволит европейским странам торговать с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 6 октября УНН.

Евгений Лансере. Заморская торговля. 1917

По его словам, Украина будет «жестко реагировать» на любые факты торгового сотрудничества стран Евросоюза с донбасскими республиками. Турчинов считает, что заниматься торговлей с ДНР и ЛНР «преступление», поэтому европейские страны не должны продавать товары в республики или покупать у них продукцию, даже если это будет выгодно.

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«Это преступление, и преступление против Европы, и мы будем очень жесткую здесь иметь позицию», — сказал Турчинов.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили о торговле Польши с донбасскими республиками антрацитовым углем, эту же информацию подтвердил министр энергетики Польши Кжиштоф Тхужевский. Позже министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что Польша пообещала отказаться от угля из народных республик.

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