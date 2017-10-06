Посёлок Караванный, Оренбургская область, 6 октября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области сегодня, 6 октября, учеников шести общеобразовательных школ и воспитанников пяти детских садов решили освободить от занятий. Причиной стала аварий на нефтяной скважине, которая сопровождалась выбросом в воздуха сероводорода, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

eluela31 Утечка и разливы нефтепродуктов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпромнефть — Оренбург», 6 октября в 05:30 местного времени (03:30 мск) на скважине Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла утечка газа, которая была оперативно устранена.

Добавим, что из-за аварийной утечки сероводорода в Оренбургском районе работают экологические посты и лаборатории, состояние воздуха мониторится каждый час на предмет превышения ПДК сероводорода.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, по данному факту разгерметизации и аварийного выброса ядовитого газа доследственная проверка не проводится, поскольку ЧП не такое серьёзное, как 20 сентября возле Самородово. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева, представители природоохранной прокуратуры проводят свою проверку по факту аварии и её последствий.

Напомним, что за месяц это уже вторая авария на нефтяной скважине. 20 сентября в Оренбургском районе во время ремонтных работ произошла разгерметизация скважины с выбросом газа и нефти. За этим последовали массовые обращения населения за медпомощью и госпитализация 21 ребёнка. В двух муниципальных образованиях вводился режим ЧС.