Владивосток, 6 октября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 6 октября представил врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, подарил ему мастерок и сказал, что гостиницы (прим. ред. ИА REGNUM — Hyatt) должен хотя бы третий губернатор достроить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pa-stroy.ru Hyatt. Владивосток

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«Работы очень много, гостиницы вот надо достроить. Третьему губернатору хотя бы. Хочу ему на память инструмент соответствующий вручить в подарок», — сказал Юрий Трутнев и подарил новому главе Приморья мастерок.

Полпред представил Тарасенко как человека опытного. Сам Андрей Владимирович отметил, что рад вернуться домой, пообещал посетить все крупные предприятия Приморья, чтобы лично познакомиться с людьми. По его мнению, Приморский край должен стать окном в Азию, как Санкт-Петербург — окном в Европу.

На церемонии присутствовал также бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский, ему дали слово после Трутнева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отправил Миклушевского в отставку 4 октября. Новым губернатором стал Андрей Тарасенко, прежде работавший в «Росатоме», «Россельхозбанке», «Росморпорте».

Отметим, два гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке начали строить при Сергее Дарькине к саммиту АТЭС-2012 года. Однако ни Дарькин, ни Миклушевский довести проекты до логического завершения не смогли.