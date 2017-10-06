Москва, 6 октября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились ростом более 2%. Рост нефтяных котировок начался с открытия европейской сессии. К росту их подтолкнули переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом аль Саудом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

drpepperscott230 Нефть

Участники рынка считают, что главы двух государств обсуждали продление соглашения по сокращению добычи нефти.

Баррель Brent подорожал на 2,7%, до $57.20. Цена вырвалась вверх из двухдневного диапазона $55,35-$56,38. В связи с этим рост котировок может продолжиться.

6 октября на торгах в Европе не стоит ожидать повышения цен на черное золото, поскольку американский доллар 5 октября укрепился против своих конкурентов. А между долларом и нефтью чаще сохраняется отрицательная корреляция.

Сегодня в центре внимания всех трейдеров находится отчет по американскому рынку труда.

Если данные разочаруют рынок понизив вероятность повышения ставки ФРС США в декабре, то цена на нефть Brent может подняться до $58,06. А если данные за сентябрь окажутся выше прогноза, то цена вернётся к уровню $56 на фоне дорожающего доллара.

Напомним, 5 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,15%, до $57,00 за баррель, WTI — на 1,64%, до $51,15 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет 53,36 за баррель.

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