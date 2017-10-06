Челябинск, 6 октября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Решению проблемы рекультивации Челябинской городской свалки будет способствовать внедрение новой системы обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве экологии.

Ben_Kerckx Свалка

Министр экологии Ирина Гладкова на встрече с журналистами заверила, что уже в 2018 году свалка перестанет принимать отходы. А в 2019-м начнутся работы по рекультивации.

Но пока всё это — планы. Их воплощению в жизнь будет способствовать переход на новую систему обращения с отходами. Первый региональный оператор для работы по новой схеме уже отобран. Также регион получил из федерального бюджета более 500 млн рублей. Средства будут поступать в регион по долям в течение трёх лет. Первый транш на сумму 182 млн рублей придёт в 2018 году. Его направят на строительство соответствующих объектов и на стимулирование развития переработчиков вторичного сырья.

Первый оператор находится в Магнитогорске. Он уже защитил тариф в размере 87 рублей с человека и готов приступить к работе. Всего региональных операторов будет шесть. Это число соответствует количеству кластеров, на которое поделён Южный Урал. К задачам операторов относится формирование системы раздельного сбора мусора. Особое внимание будет уделено созданию пунктов сбора батареек и ртутных ламп, считающихся опасными отходами. Первые такие пункты появятся уже в 2018 году.

Отметим, ранее чиновники заявляли о том, что рекультивация свалки в Челябинске будет начата в 2017 году. С таким заявлением перед общественниками в феврале выступил губернатор Борис Дубровский. Правда, речь шла о проекте и экспертизе.

В августе стало известно о том, что изыскания для подготовки проекта проведены. До конца 2017 года власти надеются определиться с тем, какая из компаний подготовит проект рекультивации.

Напомним, городская свалка официально закрыта с 1992 года. Но на неё до сих пор свозят мусор. Площадь полигона составляет 80 гектаров. В постсоветские годы территория свалки стала «приютом» для лиц без определенного места жительства. Периодически на объекте происходят возгорания, которые городские жители безошибочно идентифицируют по резкому запаху и задымлению.