Москва, 6 октября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго России провести переговоры с Пакистаном о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ), соответствующий документ был опубликован 6 октября на официальном сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Поручить Минэнерго России провести с участием МИДа России переговоры с пакистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Согласно справке к документу, внесенным Минэнерго, целью будущего соглашения является создание благоприятных условий для поставки сжиженного природного газа на территорию Пакистана.

Уполномоченными организациями с российской стороны является ПАО «Газпром», со стороны Пакистана — государственная компания «Пакистан ЭлЭнДжи Лимитед».

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Отмечается, что соглашение будет действовать в течение трех лет и автоматически продлеваться на последующие трехлетние периоды по истечении первоначального или любого последующего срока.

Напомним, российская компания «Газпром» планирует вернуться в ряд нефтегазовых проектах на территории Ирана. Так, стороны хотят начать трубопроводные поставки газа в третьи страны, в том числе в Пакистан, Индию, Камбоджи и Лаос. Такие поставки могут создать беспрецедентное по масштабам «энергетическое кольцо» с Ближнего Востока в Азию.