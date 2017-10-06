Москва, 6 октября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 5 октября снижением по доллару и евро. В течение двух часов рубль подорожал против двух валют примерно на 0,5%. Курс доллара снизился до 57,38 рубля, курс евро — до 67,57 рубля. Его укрепление было вызвано дорожающей нефтью, ослаблением евро на рынке Форекс и повышением индекса государственных облигаций России (RGBI), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Нефть подорожала на фоне разговоров, что во время состоявшейся встречи 5 октября в Кремле президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд обсуждали продление соглашения по сокращению добычи нефти. Дневной рост котировок Brent составил больше 2,2%.

Российские облигации продолжают пользоваться спросом у зарубежных инвесторов. В четверг индекс RGBI повысился на 0,21%, до 139,98.

При достижении курсом доллара отметки 57,38 рубля, пара доллар/рубль перешла в боковое движение. Рост нефтяных котировок рублю не помог, поскольку на Форекс доллар укрепился ко всем основным валютам.

На американской сессии рубль сдался и вернулся к уровню 57,70 рубля. Против единой валюты он закрылся в плюсе на 0,45%.

Повышение цен на нефть и индекс RGBI будут сдерживать рубль от ослабления, но, как ни крути, техническая картина складывается против него. Скорее всего, произойдет ослабление рубля против американского доллара до 58,50 рубля.

6 октября ожидается укрепление доллара до 58,10 рубля, евро — до 68,80 рубля. В центре внимания всех трейдеров находится отчет по американскому рынку труда.

Напомним, 5 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 1 коп. (+0,02%), до 57,69 руб., курс евро снизился на 30,25 коп., до 67,51 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-18,18%), евро/рубль — 294,3 млн евро (+16,09%).

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