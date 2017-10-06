Вашингтон, 6 октября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сделал загадочное сообщение после встречи с военным руководством страны, сообщает 6 октября USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ребята, вы знаете что это означает?», — спросил глава Белого дома у журналистов, указывая на комнату, где собрались высокопоставленные военачальники Соединенных Штатов.

«Это затишье перед бурей», — ответил на свой же риторический вопрос президент Трамп, добавив, что у страны есть «величайшие главнокомандующие в мире».

Заявление было сделано после состоявшегося заседания, когда Трамп вышел к журналистам со своей супругой и чиновниками для традиционного фотографирования.

На вопрос репортеров относительно смысла данного высказывания президента, лидер страны ответил уклончиво, пообещав, что в скором времени они все узнают.

«В последнее время мы сталкиваемся со многими вызовами, такими как Северная Корея, Иран, Афганистан, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляющие угрозу нашим интересам в мире», — подчеркнул Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп после того, как стал главой государства, значительно переориентировал внешнюю политику своей страны, в частности был взят курс на конфронтацию с КНДР и Ираном.