Лондон, 6 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании пришли к выводу, что главной угрозой для космонавтов являются микробы, которые обитают в воздухе и на поверхности космического корабля. Об этом сообщает The Guardian.

Pro-arctic.ru Орбита

Учёные из Центра высотной, космической и экстремальной медицины при Университетском колледже Лондона считают, что микроорганизмы могут представлять большую опасность для здоровья космонавтов, чем радиация и невесомость.

Об этом говорят результаты эксперимента, который был проведён в рамках проекта «Марс 500» в 2010—2011 годах. Учёные отметили, что на Земле микроорганизмы не вызовут таких проблем, как в космосе, поскольку среда сильно отличается.

Исследование проводилось в Москве. Шесть человек были помещены в модель космического корабля площадью около 180 кв. м. Они провели там 520 дней. Учёными было собрано и обработано360 образцов микроорганизмов из 20 различных мест.

Как показал анализ, среди групп микроорганизмов на различных поверхностях больше всего присутствуют стафилококки и бациллы.

Ранее сообщалось, что в космосе активность иммунной системы человека снижается, а бактерии способны выработать устойчивость к антибиотикам. По словам учёных, исследование поможет лучше подготовиться к космическим полётам.