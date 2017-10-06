Рыбинск, Ярославская область, 6 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В городе Рыбинске Ярославской области жители 14-этажного многоквартирного дома празднуют победу после двух лет борьбы за права своих соседей-инвалидов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото администрации города Рыбинск Новый пандус

На первом этаже многоэтажки по улице Пушкина, 47 частный предприниматель открыл парикмахерскую. Квартира была переведена в нежилое помещение без согласия собственников дома. Кроме того, решением общего собрания жители планировали установить пандус для удобства маломобильных жильцов-инвалидов. Таких в четырнадцатиэтажном доме проживают двое — Галина Ситнова и Евгений Прасков. Но смонтировать пандус мешала входная группа в парикмахерскую.

Два года шла борьба жителей за права своих соседей-инвалидов, и вот она завершилась победой. При поддержке департамента ЖКХ, транспорта и связи через суд удалось заставить предпринимателя закрыть парикмахерскую. После этого был смонтирован пандус, который так необходим инвалидам.

«Это первый случай положительного судебного решения в пользу собственников, где жильцам удалось полностью реализовать свое право решать судьбу своего дома. Думаю, что данный прецедент будет основой практики. Важно, чтобы решения по любому элементу МКД принимались совместно с жителями и при их 100%-ном согласии», — подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

В администрации Рыбинска отмечают то единодушие, которое проявили жильцы дома для решения вопросов доступности прогулок для своих маломобильных соседей. С инициативой установить пандус они обратились в свою управляющую компанию.

«Жители провели собрание, составили протокол, заказали проект. Затраты на изготовление и монтаж пандуса включили в текущий ремонт, средства на него пошли из платы за СРЖ. Пандус выполнен по проекту с соблюдением всех требований к данным конструкциям», — пояснила директор МУП УК «Муниципальная» Ирина Рыбина.

Теперь инвалиды-колясочники могут самостоятельно, без посторонней помощи выйти на улицу. Раньше Галина Ситнова спускалась на костылях по ступенькам, сопровождающий спускал коляску. Процесс длительный и тяжелый, на него уходило до получаса, сейчас — пара минут.

Евгений Прасков первый раз за три с половиной года вышел из дома. В планах мужчины, на долгое время запертого в четырёх стенах, побывать на Волжской набережной и посмотреть, как изменился город.