Красноярск, 6 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В этом году уборочная кампания в Красноярском крае проходит в непростых условиях. Аграриям приходится буквально бороться за каждый колосок.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве сельского хозяйства, виной тому — крайне малое количество погожих дней, дожди и затем снег.

По последним данным, на сегодняшний день аграрии Красноярского края обмолотили 685 тыс. га зерновых и зернобобовых. Это 67% от плана. Получено 1 млн 684 тыс. тонн зерна. В 2016 году по состоянию на 5 на октября было обмолочено чуть более 1 млн гектаров полей (96%) и собрано 2 млн 548 тыс. тонн зерна.

По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, эту ситуацию можно охарактеризовать как битву за урожай.

«Задача стоит — собрать всё до последнего колоска. Готовность аграриев абсолютная — нет проблем ни с техникой, ни с горючим, ни с кадрами. Единственное, что затрудняет жатву, — это погода. В августе — сентябре на земледельческой территории края количество выпавших осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190−515% нормы. Погожие дни, благоприятные для обмолота, можно было пересчитать по пальцам. А в конце сентября во многих районах установился снежный покров, который повлияет и на количество, и на качество урожая», — подчеркнул Шорохов.

Из-за выпадения снега пострадали 234 субъекта агропромышленного комплекса, сумма ущерба уточняется. Осадки осложнили ситуацию в 11 муниципальных районах: Боготольском, Каратузском, Курагинском, Краснотуранском, Ермаковском, Идринском, Минусинском, Ужурском, Шарыповском, Новоселовском и Шушенском. Согласно решению краевой комиссии по ЧС, которое 5 октября одобрило региональное правительство, введён режим чрезвычайной ситуации. Красноярские аграрии надеются на помощь из Резервного фонда правительства Российской Федерации. Пакеты документов для направления в Минсельхоз РФ уже формируются.

Шорохов отметил, что там, где тает снег, сельхозпроизводители возобновляют уборочные работы.

«В любом случае мы рассчитываем, что зерна хватит для обеспечения собственных нужд региона. Кроме того, на территории края сосредоточены запасы государственного интервенционного фонда с краевым зерном, первоочередное право выкупа которого остается за нашими хозяйствами», — сказал министр.

Продолжается в регионе уборка картофеля и овощей. Картофель выкопали на 76% от плана. Овощи убрали на 45%. Что касается кормоуборочной кампании, на сегодня аграрии заготовили 24,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота. Это 78,8% от плана. В профильном министерстве заверили, что благодаря запасам переходящего фонда, заготовленного в 2016 году, кормов для зимовки сельхозживотных будет достаточно.

Между тем непогода спутала планы не только аграриев Красноярского края. Похожая ситуация наблюдается и в Хакасии. Этот сибирский регион характеризуется как зона рискованного земледелия.

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С 24 по 26 сентября в Хакасии из-за заморозков и снега в земледельческой зоне погибло более 40 тыс. гектаров сельхозкультур. Предварительный ущерб превысил 150 млн рублей. Убрано менее 50% зерновых. Введён режим ЧС. Хакасские аграрии также ждут помощи из Москвы.

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В Бурятии, где сельское хозяйство тоже ведётся в зоне рискованного земледелия, треть урожая погибла из-за засухи. Потеряно 35% урожая на площади около 50 тысяч гектаров. Пострадавшим фермерам обещали предоставить компенсацию за счет средств республиканского бюджета.

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