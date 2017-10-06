Киев, 6 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. При попытке силой вернуть Донецкие и Луганские народные республики Киев потеряет от 10 до 12 тыс. военнослужащих за десять дней, из них не менее трех тысяч — убитыми, заявил «Украинской правде» начальник генштаба Виктор Муженко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достаточно

По его словам, при силовом подходе будут жертвы и среди мирного населения: на 2,3 тыс. военных, по расчетам генштаба, придется 10 тыс. жертв среди мирного населения. Это подсчитали в ходе учений с применением специальных методик.

Оружия для активных наступательных боевых действий у Киева хватит. Однако, Муженко выразил сомнения, что к силовому разрешению конфликта готово украинское общество.

Со своей стороны ВСУ готовы к активным действиям, если рассматривать их в контексте наличия вооружений и системы управления. Ранее Муженко назвал аналогичную цифру возможных потерь в 2016 году.

По данным генштаба, за три года конфликта безвозвратные потери ВСУ составили 2 тыс. 307 военнослужащих. Ранены оказались 8 тыс. 185 солдат и офицеров.

Накануне комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны призвал президента Украины Петра Порошенко уволить Муженко, за такое решение проголосовало большинство членов комитета.

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По их мнению, «за систематические недостатки в работе» начальника генштаба следует уволить после ситуации после с пожаром на складе боеприпасов под Винницей. Также комитет обратится к министру обороны Украины Полтораку по поводу увольнения руководителя Военной службы правопорядка Украины, который «не обеспечил надлежащую охрану».

Ранее Муженко в интервью телеканалу ZIK признал, что считает себя ответственным за взрывы боеприпасов на складе в Калиновке, однако не хотел бы, чтобы вся вина была возложена на него и его подчиненных. По его мнению, есть определенные признаки того, что ситуация в Калиновке возникла в результате диверсии.

Взрыв на складе в Калиновке произошел 26 сентября под Винницей. Пожар охватил 10% территории склада, из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы порядка 30 тыс. человек. По предварительной версии следствия, возгорание произошло либо из-за халатности военных, либо из-за диверсии.

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На складе хранилось почти 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган». Потери по количеству боеприпасов были больше, чем за три года войны в Донбассе.

За полгода до этого, в марте, горел военный склад в Балаклее. Склад не могли потушить несколько дней, погибли два человека. В парламентском комитете по вопросам безопасности и обороны заявили, что на складе было боеприпасов на миллиард долларов и что подожгли его «российские террористы».

По мнению постоянного автора ИА REGNUM Сергея Гуркина, после истории со складом в Балаклее в Киеве пришли к выводу, что такая система поджогов и списываний хорошо работает, так отчего бы не использовать ее снова? Особенно это удобно в атмосфере халатности: хранилище открытое, нормы загрузки давно превышены, а система контроля, по-видимому, отсутствует.

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Был и серьезный повод. Amnesty International в конце сентября обвинила Украину в незаконных поставках оружия и боеприпасов в Южный Судан. В том числе — и тех самых боеприпасов, который якобы хранятся под Винницей.