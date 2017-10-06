* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 6 октября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют в Сирии менее 10% территории.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российских ВКС (военно-космических сил — прим. ИА REGNUM ) сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее чем 10%», — заявил Конашенков.

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Ранее американский журналист Майкл Бом, регулярно выступающий на российском телевидение, заявил, что антитеррористическая коалиция во главе с США освободили 90% территории Сирии и Ирака.

Конашенков напомнил Бому о том, что Вашингтон ведет борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года, и к 30 сентября 2015 года террористы захватили около 90% сирийской территории.

«Поэтому если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией «освободили» 90% территории Сирии, то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними», — резюмировал Конашенков.

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Напомним, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. С тех пор почти каждый день российские самолеты совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии. По террористам было нанесено в общей сложности более 92 тыс. ударов, ликвидировано почти 97 тыс. объектов.