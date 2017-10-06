Вашингтон, 6 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Власти США обеспокоены тем, что их союзники заинтересованы в приобретении российской зенитной ракетной системы С-400, заявила официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, комментируя сообщение о том, что Эр-Рияд намерен закупить у России С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок, — говорит она. — Эта совместимость необходима для отражения общих угроз».

Балданза также напомнила, что США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок.

Напомним, во время визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Москву была достигнута договоренность о поставках С-400.

Ранее Турция перечислила аванс за зенитные установки из России. Анкара получит их в течение двух лет.