Москва, 6 октября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Роскомнадзор создал подразделение для изучения возможности блокировки различных интернет-сервисов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, 6 октября передают «Известия».

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По словам Жарова, Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета. Речь идёт о поправках в закон «О защите информации…», который обязывает анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и блокировать доступ пользователям к запрещённым в России сайтам.

Он также отметил, что подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам. Его сотрудники тренируются блокировать ресурсы, нарушающие закон.

Кроме того, новый департамент изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

«Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения», — приводит издание слова Жарова.

Отметим, что департамент, изучающий возможности блокировки интернет-сервисов, создан в подведомственном Роскомнадзору предприятии ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзору планирует в два раза сократить количество записей в Едином реестре запрещенных сайтов. Оптимизация запланирована на ноябрь 2017 года.