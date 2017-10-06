Магадан, 6 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Школы и детские сады Магадана не платят вовремя за поставку тепла и горячей воды, поэтому энергокомпании вынуждены взыскивать с учреждений образования эти деньги через суд и сразу за несколько месяцев. В этой ситуации из бюджета энергокомпаниям перечисляются исчисляемые миллионами пени, компенсируются также судебные издержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки арбитражного суда региона.

99px.ru Электричество

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В списке должников за отопление, горячую воду и электроснабжение — десятки детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Магадана. К примеру, школа №7 столицы Колымы должна ПАО «Магадаэнерго» 1,86 млн рублей, в том числе 93 тыс. рублей пени, школа №5 — 1,7 млн рублей и 204 тыс. рублей пени, английская гимназия Магадана — 2,4 млн и 252 тыс. рублей пени, гимназия №13 — 2,4 млн рублей и 109 тыс. пени, школа №14 — 2,6 млн рублей и 120,9 тыс. рублей пени. Общая сумма долгов школ, взыскиваемых арбитражем, только летом и осенью 2017 года составила 11 млн рублей, пеней — 780 тыс.

Аналогична ситуация с детскими садами (№3, №35, №39, №15, №13, №45), которые также должны за тепло в общей сложности 7,9 млн рублей, а переплатят за несвоевременный расчёт 450 тыс. рублей.

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Долги с учреждений образования за электроэнергию взыскивает компания АО «Магаданэлектросеть», и ситуация аналогична: в списке должников десятки учреждений образования Магадана — школы, детские сады, кружки и секции. Хоть сумма долгов за электроэнергию и меньше, но также исчисляется миллионами рублей, а пени — сотнями тысяч. И это без учёта расходов на судебные издержки.

Получить комментарий управления образования Магадана не удалось, так как его руководитель отсутствовала на рабочем месте, находясь на празднике в честь Дня учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, долги за электроэнергию также накопили учреждения образования в Брянске, Калмыкии, Орловской области и Хакасии. Там даже уже поднимались вопросы отключения ресурсов за неуплату.