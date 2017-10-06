В России «губернаторопад», а на Украине «депутатобуйство»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Цели уничтожены: российские подлодки нанесли ракетные удары по террористам в Сирии;
- Ракетное сотрудничество: Эр-Рияд согласился приобрести С-400 «Триумф»;
- Украинский след: озвучены новые факты по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777;
- Не можешь умом, попробуй кулаком: депутаты Рады подрались из-за закона о Донбассе;
- Отставки продолжаются: от должности отстранён орловский губернатор;
- Улететь вовремя: часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передана другим перевозчикам.