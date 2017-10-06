Южно-Сахалинск, 6 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Минсельхоз России готовит поправки в Налоговый кодекс, согласно которым оптовые и розничные цены на морепродукты могут вырасти минимум на 10%. Между тем цены на рыбопродукцию в регионах ДФО и без того вызывают нарекания жителей. Минсельхоз РФ и Росрыболовство уже представили рыбопромысловым компаниям свои предложения по изменению ст. 25.1 Налогового кодекса РФ — «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов», об этом сообщил председатель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Алексей Лукашевич Рыбный пикет на Сахалине

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Больше всего от инициативы Россельхоза пострадает Дальний Восток — в регионе предлагается повысить налоговые ставки для 21 объекта водно-биологических ресурсов. В Северном бассейне таких позиций всего 6. Таким образом по 27 объектам ВБР налоговые ставки вырастут, если поправки будут приняты, в 2—3 раза.

«Подготовленный Минсельхозом проект категорически противоречит основным началам законодательства о налогах и сборах. В соответствии со статьей 3 Налогового кодекса РФ, «налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными». Новые ставки приведут к увеличению налоговой нагрузки на дальневосточном промысле лососёвых с 342 млн до 4,2 млрд рублей, на промысле креветки с 10 млн до 360 млн рублей, на промысле минтая — с 824 млн до 4,7 млрд рублей, на промысле тихоокеанской сельди — с 27 млн до 580 млн рублей, на промысле крабов с 260 млн до 2,5 млрд рублей», — подсчитал Герман Зверев.

И это — только на Дальнем Востоке, не считая Северного бассейна.

В целом по отрасли увеличение налоговой нагрузки произойдет с 1,8 млрд до 18 млрд рублей.

При этом Зверев не видит возможности профессионально обсуждать идею Минсельхоза, поскольку экономическое обоснование предлагаемых поправок отсутствует.

К чему такая, в разы взлетевшая, налоговая нагрузка приведет, догадаться не трудно: рыба и морепродукты на столах дальневосточников исчезнут полностью, поскольку и сегодня далеко не каждый житель рыбного края может себе все это позволить.

«Рыба на столах жителей Сахалина и Курил уже становится деликатесом. Вспомним итоги путины 2017 года. В текущем году было добыто около 24 тысяч тонн красной рыбы, на 57% меньше, чем в 2016. А ведь мы помним годы, когда область добывала 180—200 тысяч тонн лосося за сезон, и считалось, что ресурсы наших рек бесконечны. А уже в 2015 году путину признали провальной при объемах вылова в 100 тысяч тонн. Рост цен на продукцию рыбоперерабатывающей отрасли, безусловно, отразится на содержимом кошельков наших сограждан. И на столах островитян ее, возможно, станет меньше. Вспомним советский период, когда в системе общественного питания практиковался «рыбный день». Тогда власти понимали необходимость присутствия рыбных продуктов в рационе советских людей. Рыба — ценнейший продукт. По статистике того времени, граждане Союза потребляли в среднем 18 кг рыбы в год. А жители области несколько больше — 28 кг. В случае, если изменения в налоговый кодекс будут приняты и произойдет рост оптово-розничных цен на рыбопродукцию, это вызовет падение реальных доходов граждан страны и жителей нашей области. О качестве питания взрослого населения и подрастающего поколения уже не приходится говорить», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в Сахалинской облдуме Юрий Выголов.

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Предложения Минсельхоза и Росрыболовства как-то совсем уж не вяжутся с недавним заявлением российского премьера Дмитрия Медвеева на Сахалине. Тогда глава российского правительства заявил, что «рыбная отрасль Дальнего Востока должна выстрелить далеко вперед». Премьер также сказал, что цены на рыбопродукцию в ДФО должны быть доступными. Если поправки будут приняты — рыба и прочие морские деликатесы станут доступны разве что очень состоятельным людям.

Пока Минсельхоз готовил свои поправки, на Сахалине проходили «рыбные пикеты». Люди требовали убрать с рек РУЗы — «рыбоучетные заграждения», которые, по мнению многих сахалинцев, не дают рыбе дойти до нерестилищ и если кому и на руку, то только браконьерам. Люди говорили о том, что, живя на Сахалине, начинают забывать вкус рыбы, что даже медведи, не находящие привычного пропитания в реках, выходят в поселки и города, где их убивают полицейские.

Алексей Лукашевич Рыбный пикет на Сахалине

Не отрицают провалов в рыбной отрасли и региональные власти. В правительстве Сахалинской области прошло совещание, на котором обсудили эффективность работы рыбоводных заводов на Сахалине и Курилах. Глава региона Олег Кожемяко констатировал, что горбуша, на которую традиционно приходилась львиная доля уловов, в этом году обманула все ожидания — путина на Сахалине оказалась провальной.

«Безусловно, одной из причин стала чрезмерная промысловая нагрузка. В недавние годы количество ставных неводов на берегах Сахалина и Курильских островов составляло почти тысячу единиц. В этом году их насчитывалось более 700. Между тем в советский период в регионе выставлялось немногим более 100 таких орудий лова. Поэтому сегодня уловы не покрывают затрат на постановку самих орудий лова. Необходимо создавать структуры, которые смогут обеспечить более надежную охрану нерестилищ. Много вопросов вызывают и рыбоучетные заграждения (РУЗ), которые по рекомендациям Сахалинрыбвода и СахНИРО устанавливаются в реках островного региона. Изначально РУЗы предназначены для учета рыб, проходящих на нерестилища. Однако в последние годы, особенно начиная с 2009 года, РУЗы превратили в орудия добычи. Конечно, в этом году РУЗов с изъятием стало значительно меньше. Их всего лишь 19. По сравнению с более чем 40—50 заграждениями, которые устанавливались в два предыдущих года, это заметное уменьшение. Тем не менее, РУЗы, я считаю, должны использоваться строго для учета заходящих в реку производителей», — отметил губернатор Сахалина.

Многочисленные проблемы рыбной отрасли отражаются на ценах на рыбу и морепродукты. В сахалинских магазинах сегодня кету можно купить по 350 рублей за килограмм. Одна рыбина, таким образом, обходится в среднем в 1000 рублей.

В магазинах свободного порта Ванино по программе «Доступная рыба» — в камень замороженная навага по 70 рублей за кг. Кету можно купить по цене в 250—260 рублей за кг. Рыбаки украдкой предлагают на рынке кету от 200 до 500 рублей за одну рыбину — в зависимости от размера и веса, от того, самец это или самка с икрой. Лососевая икра у спекулянтов — по 3 тыс. рублей за килограмм, кило свежемороженых крабов обойдется в 1200—1300 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год выдался особенно безрыбным на Дальнем Востоке. Удачные уловы лососевых отмечаются только на Камчатке — отрасль отработала на 130%. Провалила путину Магаданская область, очень плохая выдалась рыбалка у сахалинских рыбаков и у промысловиков Хабаровского края. Отсутствие рыбы, которая десятилетиями кормила целые регионы, привело к социальной напряженности. На Сахалине жители выходили на пикеты, в Хабаровском крае люди писали петиции в различные органы федеральной власти, требуя запретить рыбалку на Амурском лимане и убрать «заездки» — специальные перегородки, позволяющие «тормозить» движение идущего на нерест лосося. В комитете по рыбному хозяйству минприроды Хабаровского края проблему Амурского лимана назвали «преувеличенной». Главные проблемы отрасли чиновники видят в браконьерстве, при том, что в региональной рыбоохране штатная численность всего 90 человек, а также в природных катаклизмах: в 2013 Хабаровский край пережил сильнейшее наводнение, смывшее нерестилища, между тем лосось возвращается в родные места раз в 4 года. Потому, по мнению сотрудников комитета, 2017 год стал на редкость безрыбным.