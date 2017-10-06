Пример курдов заразителен: сунниты Ирака хотят провести свой референдум
Багдад, 6 октября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Арабы-сунниты из центральных и северных провинций Ирака высказали желание провести референдум, сообщает 6 октября Kurdistan.ru.
Целью референдума будет претензия на создание собственной автономии на территории Ирака, что значительно уменьшит централизацию государства.
Представитель суннитских племен Ниневийской равнины шейх Музахим аль-Хуэт подчеркнул, что в автономию должны войтит провинции Ниневия, Анбар, Дияла, Салахаддин и суннитские районы Багдада.
Подобное желание арабов-суннитов, по мнению аль-Хуэта, связано с преступлениями арабов-шиитов, доминирующих в Ираке.
Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, порядка 93% жителей региона высказались за выход из состава страны и за создание суверенного государства.
Данное событие определенным образом сказалось и на другой крупной общности Ирака: на суннитах, которых, как и курдов, в стране порядка 20%. Большую часть населения государства составляют арабы-шииты, их насчитывается порядка 60%.