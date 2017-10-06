Багдад, 6 октября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Арабы-сунниты из центральных и северных провинций Ирака высказали желание провести референдум, сообщает 6 октября Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Целью референдума будет претензия на создание собственной автономии на территории Ирака, что значительно уменьшит централизацию государства.

Представитель суннитских племен Ниневийской равнины шейх Музахим аль-Хуэт подчеркнул, что в автономию должны войтит провинции Ниневия, Анбар, Дияла, Салахаддин и суннитские районы Багдада.

Подобное желание арабов-суннитов, по мнению аль-Хуэта, связано с преступлениями арабов-шиитов, доминирующих в Ираке.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, порядка 93% жителей региона высказались за выход из состава страны и за создание суверенного государства.

Данное событие определенным образом сказалось и на другой крупной общности Ирака: на суннитах, которых, как и курдов, в стране порядка 20%. Большую часть населения государства составляют арабы-шииты, их насчитывается порядка 60%.