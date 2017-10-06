Лондон, 6 октября, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Сборные Англии и Германии обеспечили себе путёвки на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Andy03 Футбол

Англичане с трудом обыграли сборную Словении у себя дома со счётом 1:0. Единственный мяч на четвёртой добавленной минуте забил нападающий Гарри Кейн. Команда набрала 23 очка в своей группе после девяти матчей и досрочно получила право сыграть на чемпионате мира. У идущей на втором месте Шотландии — 17 очков.

Команда Германии уверенно победила в гостях сборную Северной Ирландии. В составе немцев отличились Себастьян Руди, Сандро Вагнер и Джошуа Киммих. Команда набрала 27 очков в своей группе и напрямую вышла на чемпионат мира. У североирландцев 19 очков — они прошли в стыковые матчи.

Ранее путёвки на чемпионат мира обеспечили себе команды Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии, а также сборнаяРоссии как страна-организатор.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.