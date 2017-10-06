Оренбург, 6 октября, 2017, 07:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области ранним утром на нефтяной скважине случилось ЧП. Из-за разгерметизации произошёл выброс в воздух сероводорода. Через полчаса после сообщения о ЧП разгерметизация устранена, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

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МЧС предупредило население о том, что сегодня, 6 октября, оренбуржцы могут ощущать резкий и неприятный запах. Пока в диспетчерскую службу жалобы на едкий запах не поступали. Эвакуации местных жителей не было. Сейчас три стационарных поста и четыре передвижных лаборатории мониторят состояние воздуха на превышения ПДК по сероводороду.

Стоит напомнить, что ещё не забыто ЧП на скважине, которое произошло 20 сентября опять же в Оренбургском районе. Как стало известно из достоверного источника, скважины с разгерметизацией принадлежат одной и той же организации. Напомним, что по факту значительного выброса сероводорода 20 сентября следственные органы возбудили уголовное дело. В Оренбурге и Оренбургском районе вводился режим ЧС. В поселке Самородово зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 13,4 раза. За медицинской помощью за сутки обратились 46 человек, из них 28 детей и 18 взрослых. Госпитализация потребовалась 21 ребёнку.