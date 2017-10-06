Казань, 6 октября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Доли обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ) в уставных капиталах «дочерних» компаний, а также облигации и акции в других компаниях, среди которых и нижегородский «Радиотехбанк», «потянули» на 2,4 млрд рублей. В список оценки попали семь «пакетов» разных организаций. Рыночная цена некоторых из них за время, прошедшее с момента приобретения, упала до 1 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В Нижегородском коммерческом банке «Радиотехбанк» казанскому «Татфондбанку» принадлежат 9 746 874 обыкновенные именные бездокументарные акции, что составляет 29,85% уставного капитала. Их оценили в 105,72 млн рублей.

Самое дорогое «имущество» — 100% доли в уставном капитале ООО «Газовик». Его оценили в 1,55 млрд рублей. Данное ООО, по сведениям ЦБ РФ, владеет 9,9% доли ООО «Новая нефтехимия». Последняя же является крупным акционером «Татфондбанка» с долей участия 17,36%. В августе 2017 года конкурсный управляющий ТФБ обратился в суд с требованием о взыскании с ООО «Газовик» свыше 1,73 млрд рублей долга. Дело находится на рассмотрении.

Между тем 68% доли в уставном капитале ООО «Инвестиционная Компания «ТФБ Финанс», в которое выводились средства вкладчиков ТФБ и ещё ряда обанкроченных банков республики, эксперты оценили всего в 1 рубль. Столь низкая рыночная цена данного имущества объяснима тем, что само ООО находится в стадии банкротства. В отношении него Арбитражный суд Татарии ввёл наблюдение на четыре месяца — до 1 января 2018 года. Иск о собственном банкротстве «ТФБ Финанс» подала 15 июня 2017 года. На дату подачи иска сумма просроченных долгов превысила 4,1 млрд рублей. Сумма может ещё вырасти, так как до сих пор бывшие клиенты ТФБ активно подают иски, в которых требуют признать недействительными договоры доверительного управления, заключённые с «ТФБ Финанс». Истцы утверждают, что договоры о переводе вкладов из банка в ООО были подписаны ими под влиянием обмана и ввода в заблуждение. На сегодня продолжается расследование уголовного дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта 2017 года, а уже 11 апреля его признали банкротом. На начало сентября 2017 года из свыше 547,47 млрд рублей предъявленных кредиторов ТФБ признал долги на сумму 141,4 млрд рублей. Первая очередь состоит из 11 729 кредиторов.

Первые финансовые проблемы у ТФБ возникли в декабре 2016 года, а банкротство банка повлекло за собой схожие симптомы и у других кредитно-финансовых организаций, входящих в его неформальную группу. К моменту появления проблем у «Татфондбанка» доля республики в нём прямо и косвенно составляла около 41%.

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