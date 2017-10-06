Москва, 6 октября, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол

«Северсталь» вышла вперёд в середине второго периода благодаря шайбе защитника Валерия Васильева.

ЦСКА смог отыграться и выйти вперёд в третьем отрезке матча. В составе хозяев шайбы забросили Александр Попов и Валерий Ничушкин

В конце матча Сергей Андронов забросил третью шайбу в пустые ворота гостей, когда те сняли вратаря и играли вшестером.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ. На счету команды 34 очка после 16 матчей. Лидирует в регулярном чемпионате СКА из Санкт-Петербурга.

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)