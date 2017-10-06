Оттава, 6 октября, 2017, 06:35 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал гостевую победу по буллитам над «Оттавой Сенаторз» в стартовом матче сезона 2017/18 НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:5 в пользу «Кэпиталз».

Michael Miller Александр Овечкин

«Вашингтон», в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, проигрывал на протяжении всей встречи.

В первом периоде первую шайбу забросил защитник хозяев Крис Уайдман, однако нападающий гостей Бретт Коннолли счёт сравнял.

Во втором и третьем периоде «Оттава» сумела выйти вперёд с разницей в две шайбы, голы на счету Марка Стоуна и Дерека Брассара. Однако нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы с передач Евгения Кузнецова и сравнял счёт.

В конце третьего периода «Оттава» вновь вышла вперёд благодаря голу Марка Стоуна. После чего Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова оформил хет-трик.

В овертайме команды не забросили шайб, и матч перешёл в буллиты, где сильнее оказался «Вашингтон», а победный буллит — на счету Евгения Кузнецова.