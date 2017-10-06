Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейн ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, передает The New York Times.

Superiorpics.co Харви Вайнштейн

Вайнштейн, который был обвинен в sexual harrassment со стороны сотрудниц компаний, с которыми он работал, а также актрисы Эшли Джадд, не стал отрицать фактов «непристойного» поведения. Однако он отметил, что является человеком другого времени.

«Я взрослел в 60-х и 70-х, когда правила поведения были совсем другими», — говорится в заявлении Вайнштейна.

Тем не менее продюсер принес извинения коллегам женского пола, которым он доставил «боль и страдания», а также заверил, что «старается стать лучше».

Напомним, в США «сексуальные домогательства» часто становятся причиной скандалов и судебных разбирательств знаменитостей. Однако под sexual harrassment может подразумеваться все что угодно — от реального изнасилования до вполне невинного флирта.

Так, в ходе президентской кампании 2016 года действующего президента, а на тот момент кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа обвиняли в «сексуальных домогательствах» множество раз.

При этом «жертвы» Трампа рассказывали душещипательные истории, как много лет назад миллиардер-республиканец «пытался их поцеловать» или «трогал в лифте».