Владивосток, 6 октября, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко приземлился во Владивостоке в пятницу, 6 октября. Из аэропорта он отправился в региональную администрацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Андрей Тарасенко

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Самолёт с новым главой Приморья приземлился в аэропорту Владивостока в первом часу дня (05:00 мск). Оттуда Тарасенко направился в краевую администрацию, где состоится его официальное представление чиновникам и депутатскому корпусу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского и назначил на его место Андрея Тарасенко, который ранее занимал пост гендиректора ФГУП «Росморпорт».

Для Тарасенко это первый опыт в качестве политика. Вплоть до 9 сентября 2018 года — ближайший единый день голосования — он будет работать в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.