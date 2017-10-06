Гавана, 6 октября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Ущерб экономике Кубы от американского торгово-экономического и финансового эмбарго с 1962 года составил $130,2 млрд, 6 октября сообщает Кубинское агентство новостей.

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По данным Национального института экономических исследований, это значение можно считать заниженным, если учесть обесценивание доллара по отношению к золоту. В перерасчете значение составило бы $822,3 млрд.

Уточняется, что потери от санкций Вашингтона со второго квартала 2016 г. по июль 2017 г. составили $4,3 млрд. В то же время для роста кубинской экономики ежегодно требуется $2,5 млрд прямых зарубежных инвестиций.

Напомним, Вашингтон ввел антикубинские экономические санкции в 1960 году, обвинив Гавану в экспроприации американской собственности, а в 1962 году ужесточил их практически до уровня полного эмбарго. Таким образом, эмбарго длится 55 лет.

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Сообщение появилось на фоне обострения американо-кубинских дипломатических отношений. Поводом для обвинений в адрес Гаваны стала «акустическая атака» на американских дипломатов.