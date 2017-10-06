Казань, 6 октября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. В бюджете Казани на 2017 год предусмотрели возможность возмещения затрат юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые понесли их при ликвидации последствий автокатастрофы, произошедшей 2 июля 2017 года под Заинском. Кроме того, в расходные обязательства бюджета включена компенсация перевозчикам за недополученные доходы во время бесплатного провоза пассажиров к месту проведения матчей Кубка конфедераций —2017, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее решение Казанской городской думы.

16.mchs.gov.ru На месте ДТП под Заинском

Недополученные доходы возместят тем перевозчикам, которые предоставляли бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включённым в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном по маршрутам спортивных соревнований, начальные или конечные остановочные пункты которых находятся на территории Татарии.

Напомним, Кубок конфедераций — 2017 прошёл с 17 июня по 2 июля в пяти городах России. Четыре матча, начиная с 18 июня, приняла Казань. В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ, в том числе и в столице Татарии.

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Автокатастрофа, расходы на ликвидацию которой планируют компенсировать из бюджета Казани, произошла в 9 км от Заинска в ночь на 2 июля 2017 года. В перевернувшемся и после этого загоревшемся пассажирском автобусе «Неоплан», следовавшем по маршруту Самара — Ижевск, погибли 14 человек. Ещё 15 человек получили ранения. В момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек. На сегодня продолжается расследования уголовных дел, возбуждённых по факту происшествия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках сентябрьской сессии Казанская городская дума внесла ряд поправок в бюджет на 2017 год. Общий объем расходов был уменьшен с 21,39 млрд рублей до 20,97 млрд рублей, а предельный объем муниципального долга города был снижен с 30,3 млрд рублей до 29,88 млрд рублей. Объём дефицита на 2017 год также был сокращён с 1,36 млрд рублей до 948 млн рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани на 2017 год должен составить около 20,02 млрд рублей.