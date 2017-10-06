Владивосток, 6 октября, 2017, 05:56 — ИА Регнум. В Приморском крае 6 октября продолжается ликвидация 37 природных пожаров, которые распространились на 800 гектаров леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

Лесной пожар

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За минувшие сутки, 5 октября, в Приморье возникло 15 новых возгораний, удалось потушить 9 очагов, 10 были локализованы, продолжается ликвидация 37 лесных пожаров на площади 800 гектаров.

На тушение огня брошены почти 300 человек, а также 69 единиц наземной и 3 единицы воздушной техники.

В администрации Приморского края корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что природные пожары действуют в Дальнегорском городском округе, а также в Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Пожарском и Шкотовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода на Дальнем Востоке было зафиксировано свыше 1,9 тыс. лесных пожаров, на Приморский край пришлось 444 возгорания. Площадь превысила 2,1 млн гектаров.