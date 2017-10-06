Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. На Камчатке в период прививочной кампании вакцинацию получили 53,5 тыс. человек. Всего планируется привить 126 тыс. человек, в том числе 44 тыс. детей. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в краевом министерстве здравоохранения.

Mil.ru Вакцинация

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По состоянию на 6 октября на Камчатке вакцинацию получили 53,5 тыс. человек, среди которых 32,3 тыс. человек — взрослые и 21,2 тыс. — дети. Всего планируется вакцинировать 126 тыс. человек или 40% населения, среди которых 44 тыс. детей.

В профильном министерстве уточнили, что в регионе работают 65 «прививочных бригад», которые выезжают делать вакцинацию, в том числе в образовательные учреждения и на морские суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, начиная с 4 сентября, прививки от гриппа сделали почти 1,7 млн человек, в том числе 438 тыс. детей.