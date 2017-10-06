Казань, 6 октября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Перечень субсидированных из бюджета Татарии региональных авиамаршрутов увеличили в два раза: с семи до 14. Теперь жители республики смогут приобрести льготный билет на самолёт не только из Нижнекамска и Казани, но и из Бугульмы. В это же время по ряду направлений было сокращено количество рейсов в год. Новый перечень будет действовать для авиаперелётов вплоть до 31 декабря 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление кабинета министров РТ.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Предельная величина специального тарифа колеблется от 2 258 рублей (направления Казань — Самара, Нижнекамск — Самара) до 5 640 рублей. Последний показатель актуален для рейсов из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой. Кроме того, этой же планкой ограничены вылеты из Казани по тем же направлениям и в Калининград.

Размеры субсидий, предоставляемых авиаперевозчику из бюджета Татарии на один парный рейс, также отличаются. Дороже всего обойдутся рейсы из Бугульмы и по тем же направлениям из Казани, включая рейс в Калининград — 366 125 рублей.

В новой редакции перечня субсидированных маршрутов по ряду направлений произошло сокращение числа рейсов. Например, Казань — Самара — с 320 до 316, Казань — Пенза — с 225 до 182.

Данный документ распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года завершила свою работу программа развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе (ПФО). Она работала с 2014 года и предусматривала субсидирование ряда межрегиональных направлений. Список субсидируемых направлений изменялся ежегодно: некоторые направления были закрыты, а другие выходили на окупаемость.

На базе опыта ПФО была разработана федеральная программа, которая продолжает работу.

Компенсации авиаперевозчикам выплачиваются как из региональных, так и федерального бюджета.

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