Авиабилет со скидкой: субсидированных рейсов из Татарии стало больше
Казань, 6 октября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Перечень субсидированных из бюджета Татарии региональных авиамаршрутов увеличили в два раза: с семи до 14. Теперь жители республики смогут приобрести льготный билет на самолёт не только из Нижнекамска и Казани, но и из Бугульмы. В это же время по ряду направлений было сокращено количество рейсов в год. Новый перечень будет действовать для авиаперелётов вплоть до 31 декабря 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление кабинета министров РТ.
Предельная величина специального тарифа колеблется от 2 258 рублей (направления Казань — Самара, Нижнекамск — Самара) до 5 640 рублей. Последний показатель актуален для рейсов из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой. Кроме того, этой же планкой ограничены вылеты из Казани по тем же направлениям и в Калининград.
Размеры субсидий, предоставляемых авиаперевозчику из бюджета Татарии на один парный рейс, также отличаются. Дороже всего обойдутся рейсы из Бугульмы и по тем же направлениям из Казани, включая рейс в Калининград — 366 125 рублей.
В новой редакции перечня субсидированных маршрутов по ряду направлений произошло сокращение числа рейсов. Например, Казань — Самара — с 320 до 316, Казань — Пенза — с 225 до 182.
Данный документ распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года завершила свою работу программа развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе (ПФО). Она работала с 2014 года и предусматривала субсидирование ряда межрегиональных направлений. Список субсидируемых направлений изменялся ежегодно: некоторые направления были закрыты, а другие выходили на окупаемость.
На базе опыта ПФО была разработана федеральная программа, которая продолжает работу.
Компенсации авиаперевозчикам выплачиваются как из региональных, так и федерального бюджета.
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