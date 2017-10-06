Киев, 6 октября, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Потери ВСУ при попытке вернуть Донбасс Украине составят до 12 тысяч человек за десять дней, сообщил журналистам начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Герои»

Говоря о силовом варианте возврата Донбасса в состав Украины, Муженко отметил, что ВСУ готовы осуществить его: вооружение для этого имеется. Что касается потерь, то за десятидневную операцию армия может потерять 10−12 тысяч человек, в том числе три тысячи — погибшими.

Отмечая возможные потери среди местных жителей, в Генштабе их оценивают на уровне 10 тысяч мирных жителей — на 2 300 погибших военных.

Напомним, 4 октября в Верховную раду были отправлены на рассмотрение законопроекты украинского президента «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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В Донбассе считают выбор Киева в пользу этих законов отказом от выполнения Минских соглашений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время обсуждения законопроектов по «реинтеграции Донбасса» в украинском парламенте было неспокойно. Народные избранники устроили потасовку.

В беспорядках фигурировали члены «Самопомощи» и несколько внефракционных депутатов. В частности себя проявила скандально известный деятель Надежда Савченко.