Япония, 6 октября, 2017, 05:00 — ИА Регнум. В Японии мужчина устроил пожар в доме, где находились его жена и пятеро детей, сообщает Channel News Asia.

Af.mil Пожар

По информации полиции, 30-летний мужчина из города Хитачи сам сдался властям и сообщил о поджоге.

По сообщениям местных СМИ, пожар произошел в городе Хитачи в 120 км к северо-востоку от Токио, в ночь с 5 на 6 октября.

После того, как пожарные потушили огонь в квартире на первом этаже трехэтажного дома, были обнаружены шесть жертв пожара.

Взрослая женщина и четверо несовершеннолетних погибли на месте. Пятый ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии и позднее скончался.

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