Благовещенск, 6 октября, 2017, 04:56 — ИА Регнум. В Амурской области после ухода «ВИМ-Авиа» стабилизируется ситуация с аваисообщением по московскому направлению. Такое заявление сделал генеральный директор аэропорта «Благовещенск» Валерий Шлегель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт

Читайте также: Минтранс РФ: часть маршрутов «ВИМ-Авиа» передали другим перевозчикам

«Ситуация в авиасообщении на московском направлении стабилизируется. Несмотря на уход авиакомпании «ВИМ-Авиа», проблем с перевозками у нас нет», — отметил Шлегель.

По его словам, «ВИМ-Авиа» заменили S7, «Икар» и «Уральские авиалинии». Указанные перевозчики увеличили частоту полётов, поэтому дефицита по московскому направлению нет.

Министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло добавил, что с 22 сентября по 3 октября по вине «ВИМ-Авиа» из 12 рейсов было отменено 4 рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Максим Соколов 4 октября заявил, что ситуация с возвращением пассажиров «ВИМ-Авиа» вошла в штатный режим. Часть маршрутов проблемного перевозчика передана другим компаниям. В отношении руководства авиакомпании расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.