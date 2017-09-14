Псковская область, 5 февраля, 2003, 15:17 — ИА Регнум. В Пскове заканчивается апробация нового школьного курса по устойчивому лесопользованию, которая в течение шести месяцев проходила в естественно-математическом лицее N 20 города Пскова, а также в общеобразовательных школах Стругокрасненского и Плюсского районов Псковской области. Об этом ИА REGNUM - Псков сообщили в пресс-центр проекта "Псковский модельный лес".

"В нашем лицее, в 8-ом специализированном биологическом классе, успешно проходит завершающий этап апробации нового учебного пособия по устойчивому лесопользованию, - комментирует результаты работы заместитель директора по учебно-воспитательной работе естественно-математического лицея N20 Галина Иванова. - Наши ученики увлеченно изучали новый экологический курс, в котором дается комплексный подход к решению проблемы сохранения и восстановления леса с точки зрения биологических, экологических и экономических позиций".

Новое учебное пособие послужит незаменимым источником в познании природы Северо-западного региона. Здесь имеется список редких и охраняемых растений Псковской области, что, несомненно, окажет помощь учителю и учащимся в изучении природы родного края. После проведения апробации и внесения различных дополнений новый учебный курс станет обязательным в школьной учебной программе естественно-математического лицея N 20 города Пскова. В разработке первого регионального учебного пособия по основам устойчивого управления лесами принимали участие проект Всемирного фонда дикой природы "Псковский модельный лес" совместно с комитетом по образованию Псковской области.