Киев, 6 октября, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Список необходимых вооружений, которые бы хотел иметь Киев, направлен в Вашингтон, сообщил журналистам Виктор Муженко, начальник украинского Генштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сладкие мечты

В перечне значатся противотанковые системы, средства воздушной разведки, системы радиоэлектронной борьбы. По словам Муженко, теперь дело за Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о возможных помехах этим американским поставкам на Украину, Муженко упомянул пожар на военном складе в Калиновке (Винницкая область). Он сослался на мнение некоторых лиц о том, что эта ситуация могла быть попыткой помешать процессу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября пресс-служба президента Украины распространила информацию, согласно которой глава государства подписал тайный указ о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.

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Напомним, 2 октября украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев ценит поддержку Канады и США в борьбе «с агрессором» (имеется в виду Россия).

Муженко заявил о завершении переговоров с администрацией президента США о предоставления ВСУ летального вооружения. Он сказал, что в октябре посетит Соединенные Штаты, куда отправится на работу объединенного комитета начальников штабов и конференции по безопасности стран НАТО.